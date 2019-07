Het hitterecord is verbroken. Het is vandaag de warmste dag ooit gemeten. Dat bevestigt het weerstation in Kleine Brogel aan onze redactie. Om iets over twee uur steeg het kwik in Peer al tot 38,9 graden. In andere gemeentes in Limburg kan het nog warmer worden. Om 14 uur 45 werd het zelfs 39,3 graden in Kleine Brogel.