Het lijkt wel nieuwe atractie: fietsen door containers in Hasselt

Het nodige spektakel in Stokrooie, in Hasselt. Daar is dit weekend de oude brug over het Albertkanaal afgebroken. En dat gebeurde ook 's nachts en lokte veel bekijks. De aannemer van de afbraakwerken had zelfs vuurwerk en hapjes voorzien. De oude brug heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe, moderne hangbrug in het kader van de verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal. Dit is de 40ste in de rij. De werken schuiven nu langzaam op richting Beringen, waar zowel de brug in Tervant als die in het centrum vervangen worden. Die laatste wordt zelfs de langste van alle Limburgse bruggen over het Albertkanaal.