Het ultieme Rectorendebat morgen op TV Limburg

Het coronavirus gooide voor een aantal studenten van de opleiding Communicatiemanagement aan hogeschool PXL roet in het eten. Zij moesten de langverwachte stageperiode vroegtijdig beëindigen. Het opleidingshoofd, Herve Van de Weyer, bleef echter niet bij de pakken zitten en zorgde ervoor dat elke student aan een nieuw project kon beginnen. Zeven van deze studenten kwamen terecht bij AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders. Zij kregen de opdracht om een volledige online actie uit te werken omtrent duurzaam watergebruik. Verstandig omgaan met kraanwater is meer dan ooit een brandend actueel onderwerp. Maar hoe pak je dat aan? Met de hulp van zeven studenten Communicatiemanagement aan Hogeschool PXL lanceert AquaFlanders online een reeks eenvoudige tips voor een duurzaam watergebruik. De actie kadert in de sensibiliseringscampagne #ikdrinkkraanwater, die AquaFlanders in de lente van 2019 lanceerde. Belangrijke boodschap Vlaanderen is, in vergelijking met andere regio’s en landen, één van de meest waterschaarse regio’s. Dit wil zeggen dat er een beperkte hoeveelheid water beschikbaar is per inwoner. Het is dan ook belangrijk dat we met z’n allen bewust en spaarzaam omgaan met dit water. "De sector zet alles op alles om ook in tijden van droogte voldoende water te bezorgen bij de Vlaming thuis. We zien echter dat wanneer het warm en droog weer is, Vlamingen tot 40% meer kraanwater verbruiken. Daarom willen we hen op weg helpen om slim om te gaan met de Grand cru die uit de kraan komt," zegt Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders. Tips en tricks Kraanwater is in eerste instantie een enorm goede dorstlesser. In de sensibiliseringscampagne van AquaFlanders geeft de federatie heel wat tips en tricks mee aan de Vlaming om het waterverbruik te beperken. Zo zijn er heel wat zaken die men kan doen zonder het waardevolle kraanwater te gebruiken, zoals het wassen van de auto of het gazon sproeien. Voor dergelijke activiteiten kan men beroep doen op alternatieven, zoals regenwater of water dat je in de keuken of badkamer opvangt en hergebruikt. "Met deze campagne willen we niet met de vinger wijzen en zeggen wat mensen wel en niet mogen doen. We geven de Vlaming voldoende tips en tricks om op een eenvoudige manier spaarzaam om te gaan met kraanwater. De kracht van onze actie zit 'm in de eenvoud van de tips. We willen eigenlijk de boodschap meegeven dat je door heel eenvoudige ingrepen in je dagelijkse routine heel wat water kan besparen," zegt Hanne Aerden, studente Communicatiemanagement PXL Hasselt. Volledig online Niet alleen de campagne speelt zich volledig online af, ook de voorbereidingen gebeurden volledig online. De studenten Communicatiemanagement, hun opleidingshoofd Herve Van de Weyer en An Coppens, stafmedewerker communicatie bij AquaFlanders, organiseerden meerdere keren per week een online vergadering om de stand van zaken te bespreken. Elk vanuit hun eigen kot zetten de studenten in een periode van zes weken een volledig geïntegreerde campagne op poten. "Ik stelde tevreden vast dat de studenten zeer veerkrachtig waren. Ze bleven niet bij de pakken zitten. Meer dan ooit toonden ze dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt," aldus Herve Van de Weyer, opleidingshoofd Communicatiemanagement PXL Hasselt.