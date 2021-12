Het wordt warm tijdens oudejaarsnacht: tussen 10 en 12 graden

Vlaams Dierenminister Ben Weyts investeert € 200.000 in onderzoek naar Feline Infectieuze Peritonitis (FIP), één van de voornaamste doodsoorzaken bij katten. Het gaat om een corona-virus dat een buikvliesontsteking veroorzaakt en vooral toeslaat op plaatsen waar meerdere katten met elkaar samenleven. De Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent gaat nu op zoek naar manieren om de viruscirculatie terug te dringen. "Ook katten kennen een coronavirus", zegt Weyts. "Maar Vlaanderen heeft een internationaal gerenommeerd laboratorium, dat pionierswerk doet. We gaan veelbelovend onderzoek steunen, in de hoop op een doorbraak". Ongeneeslijke en dodelijke kattenziekteFeline Infectieuze Peritonitis (FIP) is een veel voorkomende, ongeneeslijke en dodelijke kattenziekte. Een coronavirus veroorzaakt een besmettelijke buikvliesontsteking, dat kan leiden tot diarree, koorts en overlijden. De ziekte zorgt voor veel dierenleed en slaat vooral toe op plaatsen waar katten samenleven, zoals in gezinnen met meerdere dieren, in dierenasielen en in kwekerijen. Voor kattenkwekers die meermaals geconfronteerd worden met FIP is het trouwens vaak een reden om helemaal te stoppen met hun zaak. Onderzoek naar virus, verspreiding en mutatiesVlaams Dierenminister Ben Weyts investeert nu € 200.000 in onderzoek naar FIP. Het internationaal gerenommeerd laboratorium voor virologie aan de Faculteit Dierengeneeskunde van de UGent, onder leiding van professor Hans Nauwynck, zal 2 jaar lang op zoek gaan naar de varianten van FIP die circuleren in Vlaanderen, de mutaties die de verspreiding van het virus in de hand werken en de maatregelen die het meest geschikt zijn om de viruscirculatie terug te dringen. De onderzoekers zullen ook dierenartsen, verantwoordelijken voor dierenasielen, kwekers en particulieren betrekken bij het onderzoek. Ook de UGent draagt € 200.000 bij aan het onderzoek. "We nemen in Vlaanderen het voortouw inzake dierenwelzijn, ook op wetenschappelijk gebied", zegt Weyts. "Het laboratorium van professor Nauwyck is wereldtop. Als er ergens mensen zijn die de verspreiding van deze dodelijke kattenziekte een halt kunnen toeroepen, dan zijn zij het wel".