Heynen tekent tot 2029 bij Racing Genk

Bryan Heynen heeft zijn contract bij Racing Genk met 4,5 seizoenen verlengd, tot en met juni 2029. Dat laat de club weten. “Ik voel me goed bij Racing Genk en wil hier gewoon nog heel lang blijven”, zegt een opgetogen Heynen. “Ik ben hier letterlijk opgegroeid en loop hier intussen al 22 jaar rond. Het voelt elke dag opnieuw als thuiskomen als ik de club binnenwandel.”

Bryan kwam op 6-jarige leeftijd aan op de Jos Vaessen Talent Academy om er vervolgens alle jeugdreeksen te doorlopen. In 2015 werd hij door de net aangestelde Sportief Directeur Dimitri de Condé bij de A-kern gehaald om nooit meer te vertrekken. “Bryan kijkt naar voetbal zoals weinig spelers dat doen. Hij heeft een ongelofelijke voetbalintelligentie waardoor hij dingen ziet die anderen niet zien. Dat maakt hem van onschatbare waarde voor onze ploeg. Daarnaast is hij een authentieke leider. Niet in woorden, maar in daden. Hij gaat voorop in de strijd en trekt zijn ploeg door moeilijke momenten heen. We zijn ongelofelijk trots dat we van Bryan een Genkie voor het leven kunnen maken”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé.

“Clubrecord verbreken”

De Genkse kapitein is op 28-jarige leeftijd uitgegroeid tot een clubicoon. Hij speelde een belangrijke rol in de meest recente landstitel van de club en mocht in 2021 als aanvoerder de beker van België in de lucht steken. Inmiddels is Heynen bezig aan zijn tiende seizoen bij de A-kern en heeft hij 325 matchen voor blauw en wit op de teller staan. “Het is mijn persoonlijke ambitie om het clubrecord qua aantal gespeelde matchen te verbreken. Momenteel heeft enkel Thomas Buffel nog meer wedstrijden op de teller staan. Daarnaast wil ik gewoon nog veel prijzen pakken met KRC Genk”, besluit Heynen.