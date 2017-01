Hilde Claes schuldig aan belangenvermenging volgens Audit Vlaanderen

De extreem linkse partij PVDA reikt sp.a de hand. De Limburgse voorman Kim De Witte wil samen naar de verkiezingen gaan in één groot links front. Maar de socialisten hebben zo'n front in Antwerpen afgewezen. PVDA-Limburg is ook voor de invoering van een miljonairstaks van 1 procent. Die moet 8 miljard opleveren, geld dat kan dienen om de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren te realiseren en de kinderarmoede in Genk terug te dringen.