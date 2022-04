Volgende week begint het grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico's en de luchtkwaliteit in de omgeving van het Remostort in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. De twee gemeenten hebben al een tijd geleden een toezichtscommissie opgericht. Het onderzoek zal twee maanden in beslag nemen en gebeuren onder supervisie van professor Tytgat, een absolute autoriteit op dit vlak. Er komen 11 meetpunten, op het stort zelf, maar ook in de wijken in de buurt. Het onderzoek komt er op aandringen van de ongeruste buurtbewoners en na bemiddeling van de vrederechter. Het Remostort is al dicht van oktober 2020. Nieuwe stortactiviteiten sluit Group Machiels niet uit, maar de eigenaar is ook al volop bezig met het teruggeven van Remo aan de natuur.