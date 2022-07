Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zit momenteel op het hoogste niveau in twee maanden tijd. Dat blijkt uit de jongste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om het hoogste aantal sinds begin mei, zo liggen er momenteel in heel België 1.951 mensen met of wegens een COVID-besmetting in het ziekenhuis. Ook in de Limburgse ziekenhuizen merken ze dat de afgelopen weken een lichte stijging. Steven Pans, hoofdarts van het Sint-Fransiscusziekenhuis in Heusden-Zolder, roept op tot voorzichtigheid.