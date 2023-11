Begin volgend jaar starten ingrijpende werken voor de aanleg van fietshubs en een nieuwe bushalte aan de Elfde Liniestraat in Hasselt. Het is de eerste stap naar een verkeersluwe, groene studentencampus naar Amerikaans voorbeeld. Dat gebeurt met een flinke financiële inspanning van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Zij zegt dat er een modal shift moet komen. De auto wordt geweerd en verbannen naar de randparkings. Er komen veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden rond de campus en een futuristische brug over de Grote Ring. De scholencampus zal enkel te voet of per fiets bereikbaar zijn. De trambus zal door de Elfde Liniestraat rijden en de Vildersstraat wordt ter hoogte van de Elfde Liniestraat afgesloten.