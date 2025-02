Hogeschool PXL overschrijdt de kaap van 11.000 studenten

Maar liefst 307 werkzoekenden in Limburg volgde in 2024 via de VDAB een opleiding tot leerkracht. Dat cijfer was nog nooit zo hoog. Op één jaar tijd ziet de VDAB een stijging van bijna 60 procent. De nieuwe bacheloropleiding kleuteronderwijs zorgt mee voor de populariteit. Directeur van VDAB Limburg Joris Philips is verheugd over de cijfers: “Het is bemoedigend om te zien dat steeds meer Limburgse werkzoekenden kiezen voor een job in het onderwijs. Deze trend versterkt niet alleen het onderwijs in onze regio, maar biedt ook werkzoekenden een betekenisvolle carrière waarin zij écht het verschil kunnen maken. Vanuit VDAB zijn we blij om mee het lerarentekort aan te pakken en deze werkzoekenden te ondersteunen richting hun droomjob. Samen zetten we stappen die ze alleen niet konden of durfden zetten, en daar zijn we fier op.” Uit de cijfers van VDAB Limburg blijkt dat 81 werkzoekenden een educatieve bachelor secundair onderwijs volgden. 66 werkzoekenden kozen voor een bacheloropleiding secundair onderwijs. Volgens Vlaams minister van Werk en Onderwijs Zuhal Demir kan de sector alle leerkrachten gebruiken: "Als er meer mensen aan de lerarenopleiding beginnen, is dat een positief teken. Maar we blijven waken over de onderwijskwaliteit. Daarom hervormen we de lerarenopleiding, zodat er meer aandacht is voor goed klasmanagement, kennisoverdracht en effectieve didactiek. Ook beginnende leerkrachten gaan we meer ondersteunen door tot 20 procent van hun werkschema te laten investeren in aanvangsbegeleiding.”