Hond in Houthalen doodgebeten door wolf

In de Zalmstraat in Houthalen-Helchteren is afgelopen nacht een hond doodgebeten door een wolf. De eigenaar hoorde 's nachts gehuil, en vond deze ochtend één van zijn drie honden dood terug. Agentschap Natuur & Bos kwam ter plaatse voor DNA-onderzoek. Alles wijst op een aanval van een wolf.

Woensdagnacht hoorde de eigenaar van een woning in de Zalmstraat in Houthalen, net tegenover het natuurgebied, een luid gehuil en gekrijs. De man wandelde zijn tuin in, richting de hondenren, maar zag niets. Vanochtend ging de man opnieuw kijken, en toen bleek dat één van zijn drie honden verdwenen was. De draad van de hondenren was stuk en er was een gat onder de omheining gegraven. De man ging samen met een boswachter het bos in, op zoek naar zijn hond. Enkele tientallen meters verder, vonden de twee het kadaver van de hond. Het dier was helemaal toegetakeld.

Agentschap Natuur en Bos kwam ter plaatse voor stalenafname. Iets verderop vonden de medewerkers ook een pootafdruk. Het DNA-onderzoek moet het nog bewijzen, maar de beet en de verwondingen doen vermoeden dat een wolf de dader is. "Het is de eerste keer dat we wolven over de vloer krijgen hier. Dat is toch wel even schrikken," klinkt het bij de hondeneigenaar.

Bekijk hier de beelden (opgelet niet voor gevoelige kijkers):