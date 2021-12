- De burgemeesters van zes Noord-Limburgse gemeenten zitten bij elkaar in crisisoverleg over de coronapandemie. Ze bekijken of er in Noord-Limburg bijkomende maatregelen nodig zijn nu het aantal besmettingen maar blijft toenemen en de druk op het ziekenhuis en de scholen blijft stijgen.- Een nieuwe lockdown is niet uitgesloten wanneer de omikronvariant van het coronavirus bij ons zijn intrede doet. Volgens Marc Van Ranst is er op dit moment veel te weinig geweten over de nieuwe variant.- In Hasselt en Genk kan je je vanaf vandaag in een bus laten testen op corona. De bussen testen tot 270 mensen per dag, enkel op afspraak.- De beste bloemenzaak van Vlaanderen ligt in Oudsbergen. - En in Hasselt is de eerste Limburgse foodhall geopend.