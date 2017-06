Geen waterbedeling in file E314 omdat te veel mensen hun wagen achterlieten

De E314 in Lummen richting Nederland is volledig versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Een truck met open laadbak reed er tegen een signalisatiebord. Hoe het komt dat de laadbak nog omhoog stond, is niet duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid is dat te wijten aan een defect. De chauffeur merkte het niet op en knalde tegen de verkeersborden. De hele constructie brak en tuimelde naar beneden. Het wegdek ligt bezaaid met brokstukken. De snelweg is volledig versperd, honderden chauffeurs stonden een tijdlang in deze hitte vast in de file. Het Vlaams Verkeerscentrum deelde water uit aan iedereen in de file. Rond half drie vanmiddag mocht iedereen achterwaarts de snelweg afrijden: