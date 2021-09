Honderdtal bussen De Lijn vernield in Limburg

- Het tracé van de trambuslijn Hasselt - Maasmechelen is vastgelegd. Belangrijk om weten is dat de trambus in Hasselt over de Grote Ring zal rijden. Het aantal onteigeningen blijft beperkt. - De Limburgse apotheken zijn klaar voor de stormloop op de griepvaccins. Voor ons land zijn er 840.000 extra griepvaccins voorzien in vergelijking met vorig seizoen. - In Hasselt is een kat beschoten. De eigenaars waarschuwen en vragen de buren een oogje in het zeil te houden.- Langdurig zieken moeten geholpen worden om de weg naar de arbeidsmarkt terug te vinden. Dat zegt werkgeversorganisatie VKW Limburg.- En Racing Genk blijkt een maat te groot voor promovendus Seraing. Paul Onuachu tekende voor alle drie de doelpunten.