door Marijke Nijssen

In Zutendaal is afgelopen nacht een houten woning afgebrand.

Rond 2.50 uur liep er bij de brandweer Oost-Limburg een oproep binnen voor een woningbrand in de Fossielstraat in Zutendaal. Toen de brandweer arriveerde stond het huis al in lichterlaaie. Ze konden niet verhinderen dat de woning volledig afbrandde. De bewoner van het huis bleef ongedeerd. Wat de precieze oorzaak van de brand is, is niet duidelijk.