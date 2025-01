Houthalenaar Maarten Schenk moet mensen ontslaan omdat Facebook stopt met factchecken in de VS

Alleen al vanuit Limburg zullen morgen 5000 ambtenaren afzakken naar Brussel om te betogen tegen de afbouw van hun pensioen. Vooral uit het onderwijs. De onvrede in het onderwijs is nog nooit zo groot geweest. Leerkrachten die nooit gestaakt hebben, leggen het werk neer. Scholen sluiten en directies steunen de acties. "Het is genoeg geweest", klinkt het vanuit het onderwijsveld. Ze zien de kwaliteit van het onderwijs al jaren achteruitgaan. "We staken voor de toekomst van onze kinderen en voor alle hardwerkende mensen, die moeten inleveren, terwijl de hoge inkomens buiten schot blijven", klinkt het.