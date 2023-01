Huismus opnieuw meest gespot in Limburgse tuinen

De huismus, de koolmees en de pimpelmees zijn net als vorig jaar de meest gespotte vogels in de Limburgse tuinen. Dat blijkt uit de tellingen van de 20ste editie van het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. De Vlaamse top drie bestaat uit huismus, koolmees en vink.

De 20ste editie van Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt zit er weer op en volgens de voorlopige cijfers telden 47.237 enthousiastelingen de tuinvogels in Vlaanderen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2022. Er zijn 805.501 vogels geteld in 25.403 tuinen. Gemiddeld zagen de vogeltellers 24 vogels van 7 soorten per tuin, dat is iets meer dan vorig jaar. De top 3 is: huismus, koolmees en vink, dezelfde als vorig jaar. De merel zakt verder weg en verdwijnt in Vlaams-Brabant zelfs uit de top 10.

“We waren heel benieuwd naar de aantallen van de merel nadat er vorig jaar een nieuwe uitbraak was van het usutuvirus. We moeten helaas vaststellen dat zijn aanwezigheid in onze tuinen verder achteruit gaat”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. “Voor het eerst komt hij niet meer voor in de top 10 in de provincie Vlaams-Brabant. In de Vlaamse top 10 daalt hij naar de 8e plaats. Voor het eerst werden in minder dan 70% van de getelde tuinen nog merels opgemerkt. Tussen 2000 en 2010 haalde hij nog een 3de of 4de plaats en zaten ze nog in meer dan 90% van de getelde tuinen.”

Meest vogelrijke tuinen

Limburg, de groenste provincie van Vlaanderen, scoort elk jaar goed op het aantal getelde tuinvogels en toch zien we hier (na Brussel) systematisch het laagste aantal deelnemers. In de provincie Limburg werden door 4.716 tellers in 2.966 tuinen 103.607 vogels geteld. Met per tuin gemiddeld 27 vogels van 8 verschillende soorten blijven de Limburgse tuinen het meest vogelrijk. De huismus, de koolmees en de pimpelmees bepalen hier wederom de top 3. De kauw en de merel moesten elk twee plaatsen inboeten en ook hier verlaat de zwarte kraai de top 10. Houtduif en Turkse tortel klommen lichtjes en roodborst stapte de top 10 binnen op de 9de plaats.

Top 10 provincie Limburg (tussen haakjes de ranking van 2022):

1. Huismus (1)

2. Koolmees (2)

3. Pimpelmees (3)

4. Vink (4)

5. Houtduif (7)

6. Turkse tortel (8)

7. Kauw (5)

8. Merel (6)

9. Roodborst (-)

10. Ekster (9)

Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 29/01/2023: