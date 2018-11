Dagelijks 38 jongeren op spoedgevallen wegens alcoholmisbruik

In vier scholen en op tal van plaatsen in het zuid-westen van Limburg is de brandweer moeten uitrukken voor meldingen van een indringende gasgeur. Twee scholen werden zelfs geëvacueerd. Uit metingen blijkt dat het niet om gas gaat. De oorzaak ligt blijkbaar net over de taalgrens in Borgworm. Volgens de brandweer daar veroorzaken vallende bladeren de gasgeur.