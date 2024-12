In 2026 sluit het Gallo-Romeins Museum zijn deuren voor ingrijpende verbouwingswerken

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren kijkt terug op een succesvol jaar. In 2025 zal het museum vooral zijn permanente tentoonstelling in de kijker zetten. In de loop van 2026 sluit het Gallo-Romeins Museum zijn deuren voor ingrijpende verbouwingswerken.

De fusiestad Tongeren-Borgloon werkte de afgelopen maanden een aantal concrete plannen uit voor het Gallo-Romeins Museum. Het museum zal in de loop van 2026 zijn deuren sluiten voor ingrijpende verbouwingswerken. Op het programma staan o.a. de verbetering van het binnenklimaat en de vernieuwing van de vloeren, elektriciteit en verlichting in de tentoonstellingszalen. Ook bestudeert het museum met een studiebureau de mogelijkheden om de inrichting van zijn intern depot te verbeteren. Tegelijkertijd werkt het museumteam volop aan de voorbereidingen van een nieuwe permanente tentoonstelling.

Het afgelopen jaar wist het museum het publiek te boeien met neanderthalers, Kelten en Romeinen. Meer dan 105.000 mensen brachten een bezoek aan het archeologisch museum. Dit succes was vooral te danken aan de tijdelijke tentoonstelling 'De oudheid in kleur'. Daarnaast bleken ook de activiteiten voor families met kinderen grote publiekstrekkers. In het bijzonder de Proeftocht tijdens de zomervakantie viel in de smaak. Het Gallo-Romeins Museum bleef in 2024 ook een vaste waarde voor scholen. Meer dan 28.000 leerlingen en studenten namen deel aan één van de vele rondleidingen en workshops.

In 2025 zal het Gallo-Romeins museum zijn programma-aanbod rond de eigen collectie versterken en verbreden. Families met kinderen blijven een belangrijke doelgroep. Voor hen komt er in de krokusvakantie bijvoorbeeld een nieuwe editie van ‘Supergids’. Het museum blijft inzetten op zijn werking voor tieners met o.a. de pop-up expo ‘Flitsend verleden’.



Het Gallo-Romeins Museum brengt ook een aantal nieuwigheden. Zo stelt het museum in samenwerking met cultuurfestival MoMeNT een installatie tentoon van hedendaags kunstenaar Mark Swysen ‘Boom des levens’. Hiermee nodigen het museum en de kunstenaar bezoekers uit om te reflecteren over de geschiedenis van de mensheid.



In mei staan dan weer een reeks bijzondere concerten op het programma. Gerenommeerd fanfare-orkest ‘De Werkmanszonen’ brengt dan nieuw werk van Ludovic Neurohr, getiteld ‘Atuatuca’.

Tijdens het laatste weekend van augustus organiseert het museum een ‘Romeins weekend’. Bezoekers kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met het dagelijks leven in de Romeinse tijd. Op het programma staan o.a. demonstraties van ambachten, workshops, historisch re-enactment en muziek.