In de zomer een frisse duik nemen in plas of vijver? Vlaamse regering wil regels versoepelen

Voor het eerst hebben de Hasseltse ijsberen het zwembad van Kapermolen ingepalmd voor hun wekelijkse zwemsessie. 50 leden komen vanaf vandaag wekelijks baantjes zwemmen in het koude water van het buitenbad. Buiten was het maar 11 graden, maar met net geen 16 graden was het in het zwembad iets warmer. De nieuwe ijsberenclub Iesbaer is populair. Voorlopig is er een ledenstop, tot ze in de toekomst een tweede redder hebben die het zwembad kan overschouwen.