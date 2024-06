In Tongeren kan je proeven wat neanderthalers en Romeinen aten

Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren pakt deze zomervakantie uit met een interactieve proeftocht voor gezinnen. Jonge bezoekers kunnen ontdekken wat er bij onze verre voorouders op het menu stond. Het project kadert in een Vlaams project om families vertrouwd te maken met cultuur.

Gedroogd hertenvlees, gepofte gerst, olijfolie… Het zijn maar enkele voorbeelden van voedingsmiddelen die je vanaf zaterdag kan proeven in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Het museum wil het verre verleden ook via de smaakpapillen opnieuw tot leven brengen.

“Het project kadert in ‘Schatten van Vlieg’, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om families op een laagdrempelige manier vertrouwd te maken met cultuur,” zegt schepen van Cultuur An Christiaens (Tongeren.nu). Het jaarthema is ‘Proef jij wat ik proef?’

Educatieve zomer in het museum

Nu de vakantie eraan komt, wil het museum uitpakken met een sterk educatief programma. Het richt zich op kinderen tussen 7 en 12 jaar. Voor de uitwerking van de proeftocht werkte het museum samen met foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh. Van Vaerenbergh deelt regelmatig zijn historische voedingskennis in hotelscholen en in de erfgoedsector.

De zalen van het Gallo-Romeins museum zijn aangevuld met denk- en doe-opdrachten. Die staan in verbinding met de collectie. Zo komen de kinderen niet alleen te weten wat mensen aten in lang vervlogen tijden, maar ook wie de gerechten klaarmaakte of hoe ze aan hun voedsel kwamen. Burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu): “We hebben een museum waar kinderen graag naartoe komen. Door programma’s zoals deze proeftocht maken ze op een speelse manier kennis met de verschillende levenswijzen van onze verre voorouders en maken ze spontaan de vergelijking met hoe we vandaag leven.”

De proeftocht loopt van 29 juni tot 1 september.