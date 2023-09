In Bocholt is een inbreker om het leven gekomen bij een inbraak in een optiekzaak in het centrum. Voorbijgangers probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Twee andere daders lieten hem achter en sloegen op de vlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. De feiten gebeurden rond vier uur vannacht, kort na afloop van de fuif in een feesttent aan de kerk. Maar of er een verband is, is niet duidelijk. Ook over een eventuele buit is weinig bekend. Wij spraken met een ooggetuige.