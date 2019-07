Inbrekers slaan zonder buit op de vlucht in Hamont-Achel

Drie gemaskerde personen hebben in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd in te breken in een woning in de Stationsstraat te Hamont-Achel. De bewoner slaagde erin het drietal te verjagen en de inbrekers sloegen zonder buit op de vlucht.

De drie inbrekers probeerden rond 3 uur 15 de woning in de Stationsstraat binnen te dringen. Ze plaatsten een ladder tegen de buitenmuur en probeerden via een venster op de eerste verdieping de woning binnen te komen. Door het gestommel werd de bewoner echter wakker en die kon het drietal verjagen. De daders zijn zonder buit weggevlucht via de Spoorwegstraat.

De lokale politie HANO voert het onderzoek naar de mislukte inbraak. Eventuele getuigen kunnen zich melden op het nummer 011/440.820.