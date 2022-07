Ingrid Kempeneers ruilt sjerp in voor job in cometicabedrijf Brussel na terugkeer Veerle Heeren

- Het is crisis in de woonzorgcentra. Toermalien in Genk moet een woongroep sluiten door personeelstekort. En in Zuid-Limburg kampen woonzorgcentra met lange wachtlijsten. - In Sint-Truiden is de zelfrijdende elektrische racewagen Supernova voorgesteld. De wagen is ontwikkeld door studenten.- Jongeren rijden steeds minder met de auto. Er zijn lange wachttijden voor het behalen van een rijbewijs en door de hogere brandstofprijzen laten ze de auto sneller links liggen.- En in de TVL-reeks jongeren en welzijn gaan we op bezoek bij de KIDS in Hasselt. Ook voor de jongeren die hier zelfstandig wonen, was de coronacrisis een moeilijke periode.