Investeerders pompen 2,6 miljoen in Lommel SK: "Ultieme doel is terugkeer naar eerste klasse"

Lou Kindt speelt de komende twee seizoenen in een truitje van GREENYARD Maaseik. Lou Kindt (°25/5/1997, 2m02) behoort tot de strafste beloftes van zijn generatie. Maaseik gaat resoluut voort op de ingeslagen weg: Belgisch jong talent in een uitgebalanceerde spelersgroep laten doorgroeien. Kindt begon te volleyen in zijn thuisbasis, het Oost-Vlaamse Gavere. Via buurgemeente Nazareth ging het naar de Volleybalschool in Vilvoorde. Asse-Lennik (daarna Aalst) was een evidente keuze in combinatie met studies kinesitherapie in Brussel. Twee jaar geleden lokte Knack het raspaardje naar Roeselare. Lou is opgeleid als receptie-hoekspeler maar promoveerde in seizoen 2018-2019 tot opposite, als stand-in voor Tuerlinckx. Toen deze laatste in december in de lappenmand lag, verving Lou Kindt hem met verve in een paar topmatchen (o.a. Europees in Kazan, beker in Maaseik).