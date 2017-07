Steeds minder onthaalouders

* Transport- en logistiek bedrijf Essers in Genk kan het Essersbos voorlopig niet kappen. De Raad van State schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding. * Speelpleinwerking is populairder dan ooit. In Maasmechelen kenden ze vandaag al meteen een recorddag met maar liefst 550 kinderen. * In Heusden-Zolder is er een kattenbeul aan het werk. De poezen worden overgoten met benzine en olie. Eén kat is zelfs in levensgevaar. * En nog voor de start van het nieuwe voetbalseizoen zijn er al kampioenen gespot op Stayen. De populairste ploeg van het land neemt er zijn derde langspeelfilm op.