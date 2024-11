Jaarlijks 8.000 aangiftes inzake intrafamiliaal geweld in Limburg

Sinds vandaag is volgens het KMI 2024 het natste jaar in België sinds het begin van de metingen in 1833. Er viel vanaf 1 januari tot nu maar liefst 1088.8 mm neerslag. Opvallend, want we hebben nog meer dan een maand te gaan. "En we maakten vooral veel dagen mee met zware regenval," zegt weerman Ron Cornelissen.