Ouders zieke Sofie (8) strijden voor legalisering medicinal cannabisolie

Limburgse ziekenhuizen liggen vol omdat er een piek is in het aantal patiënten met aandoeningen van de luchtwegen. Het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden is volzet en moest gisteren patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen in de buurt. Vooral ouderen zijn extra kwetsbaar voor longontstekingen. De grote griepepidemie moet trouwens nog komen en is voor na nieuwjaar, zo waarschuwen de artsen.