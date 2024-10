Jeneverakkoord in Hasselt: N-VA/Open VLD, cd&v en Vooruit vormen nieuw stadsbestuur

In Thor Park in Genk ging vandaag een workshop vlaktetraining door. Het team van reddingshonden van searchdog@work oefende vandaag op slachtoffers vinden in het bos. Een coach uit Slovenië is dit weekend in Limburg om de clubleden tips te geven. De sport is nog vrij onbekend, maar toch worden deze honden vaak ingezet bij echte rampen of vermissingen, voornamelijk in Nederland.