Jessa Ziekenhuis heeft duurzame oplossing voor gebruikt chirurgisch materiaal

Als één van de eerste ziekenhuizen van België stopt het Jessa Ziekenhuis met het verbranden van chirurgische instrumenten voor éénmalig gebruik. In de plaats daarvan worden de onderdelen van de instrumenten van elkaar gescheiden door een gespecialiseerd verwerker, zodat de verschillende materialen optimaal hergebruikt kunnen worden voor andere toepassingen. Sinds de opstart van het initiatief in juni verminderde de afvalproductie binnen het operatiekwartier al met 35,14%.

Door bewustmaking en selectieve inzameling wordt voorkomen dat jaarlijks meer dan 1500

gebruikte hulpmiddelen, die worden ingezet bij open en laparoscopische operaties, verbrand worden als risico-houdend medisch afval. Jessa Ziekenhuis en Johnson & Johnson Medtech werken zo samen aan circulaire oplossingen voor een duurzame zorg en een vermindering van CO2-uitstoot.

Na gebruik worden de medische instrumenten apart ingezameld in speciaal daarvoor

bestemde containers in het operatiekwartier. Eenmaal deze containers gevuld zijn, worden

ze via bestaande logistieke stromen ingezameld. Vervolgens worden de instrumenten

gedesinfecteerd en gedemonteerd door een gespecialiseerde verwerker. De soms wel 50

verschillende onderdelen worden van elkaar gescheiden om de verschillende materialen

optimaal te kunnen hergebruiken in nieuwe toepassingen.

De verbeteractie is niet de eerste en ook niet de laatste bij Jessa, aangezien Jessa zich sinds

2021 engageert voor de ‘Vlaamse Green Deal Duurzame zorg’. Een duurzaamheidsteam is

permanent op zoek naar nieuwe verbeterideetjes. Zo zijn ze in 2024 ook gestart met het

sorteren van PMD en blauwe CSA doeken, waardoor ook een significante daling merkbaar is

in het niet risico-houdend medisch afval.