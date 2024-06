"De mensen moeten erop vooruit gaan, we stappen niet in een blinde besparingsregering". Dat zeggen de Limburgse Vooruit-kopstukken Funda Oru en Alain Yzermans. Gisteren zei Conner Rousseau dat de kans klein is dat Vooruit in een centrumrechtse federale regering stapt. Een duidelijk signaal om de druk op informateur Bart De Wever op te voeren. Binnenskamers is bij Vooruit in Limburg kritiek te horen, ondermeer vanuit de vakbond en bij mandatarissen, zeker na de aankondiging van Conner Rousseau dat hij weer kandidaat is om voorzitter te worden.