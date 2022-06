Schoolverlaters vinden weer makkelijker werk. Van de 8.454 Limburgse jongeren die in 2020 de schoolbanken verlieten, was er één jaar later nog slechts 6,7 procent werkzoekend. Limburg noteert daarmee de grootste daling in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB en Vlaams minister van Werk Jo Brouns. Vooral opmerkelijk is dat de stad Genk aan een sterke inhaalbeweging bezig is. Toch waarschuwt het stadsbestuur van Genk voor al te veel euforie. De situatie, klinkt het daar, kan snel omslaan, want het gaat vaak om kwetsbare, niet-gekwalificeerde jongeren, die als eerste ook weer de laan uitgestuurd worden.