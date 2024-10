Lommel SK wint derby van Jong Genk met 0-4

Hubo Limburg United is gisteravond zwaar onderuitgegaan tegen Porto in de FIBA Europe Cup. 80-61 werd het. Nochtans begon United goed aan de wedstrijd, maar op het einde van het tweede kwart ging het licht uit. Het team van Westphalen moest daarna de hele tijd achtervolgen. Een comeback zat er nooit in. Maar lang stilstaan bij de nederlaag kan United niet, morgen moet het alweer aan de slag in de BNXT League.