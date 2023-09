Jong keukengeweld: op 11 plekken in Limburg kunnen jongeren volgende maand voordelig gastronomisch dineren

door Yarne Puts

In de hele maand oktober kunnen jonge volwassenen in toprestaurants tafelen aan een voordelig tarief. Jong Keukengeweld, een collectief van jonge chef koks, heeft zich opnieuw verenigd om de gastronomie tot bij jonge volwassenen te brengen. Op 11 plekken in onze provincie kan je in de maand oktober aan een voordelig tarief gastronomisch uit gaan eten. De voorwaarde is wel dat je als gast niet ouder bent dan 30 jaar. TV Limburg mocht gaan kijken in het Houthalense restaurant Imprévu, waar chef-kok Mitchell Merola druk bezig is met de voorbereidingen.