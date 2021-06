De hoerastemming op de arbeidsmarkt is terug. En dat ondanks corona. Nooit eerder waren er in onze provincie zo weinig werklozen. Limburg telt in absolute getallen bijna 5000 werklozen minder dan één jaar geleden. Een belangrijke kanttekening is wel dat de tijdelijk werklozen door de coronacrisis niet in de cijfers zijn opgenomen. Het goede nieuws is dat werkgevers weer volop aan het aanwerven zijn en de grootste uitdaging wordt het vinden van geschikte arbeidskrachten.