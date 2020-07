Jonge kunstenaars krijgen tijdelijke atelierruimte in Sint-Truiden

Hasselaar Niels Hendrix lost vandaag zijn allereerste solo-single ‘Lastig’ met bijhorende videoclip. Hendrix, bekend als zanger en gitarist van Fence en bezieler van platenlabel FONS records, nam een jaar geleden een plaat met enkele Nederlandstalige nummers op in zijn studio. Het volledige album 'De Belevenis’ volgt in het najaar. “Het nummer is al een jaar oud, maar past in feite wonderwel wel bij de vibe van het moment”, aldus Niels Hendrix. “Het nummer gaat over een gevoel dat we allemaal kennen, in meer of mindere mate: het gevoel er even tussenuit te willen, om daarna met vernieuwde krachten ertegenaan te kunnen gaan. Het is een hoopvol liedje, en toevallig zeer toepasselijk op de huidige exit uit de lockdown: met open armen de toekomst tegemoet lopen, al dan niet met mondmasker.” Hendrix nam een jaar geleden voldoende materiaal op voor een heel album. "De Belevenis komt er uiteraard ook aan, maar mogelijk pas tegen het najaar of aan het begin van 2021”, zegt Hendrix. “Het lijkt me immers fijn om bij de release live gaan spelen met mijn nieuwe band De Belevenissen, een strak trio met Alessio Di Turi en Lesley Troquet. De live-versies van de nummers klinken anders dan op plaat, veel ruwer en steviger, en meer op maat van een gemiddeld club-podium.” Met ‘Lastig’ geeft de Hasselaar ons alvast een voorsmaakje.