Jongeren kunnen zondag uniek ritje maken op death ride vanaf Truiense Abdijtoren.

Op de Groenmarkt in Sint-Truiden kunnen kinderen en jongeren op zondag een bloedstollend ritje maken op een death ride vanaf de abdijtoren. Tijdens de Sport- & Ballonhappening installeert Defensie een zip-lijn op de Grote Markt. Een primeur voor het lokaal bestuur Sint-Truiden. Het idee voor een deathride komt van Club K, een groepje van 15 Truiense kinderen uit het vijfde leerjaar. Een jaar lang werkten ze rond het thema ‘buitenspelen en buitenruimte voor kinderen’. Hun grootste droom was om een heuse kabelbaan over de Groenmarkt te maken. Defensie maakt van de gelegenheid gebruik om hun eigen werking in de verf te zetten. Jongeren die geïnteresseerd zijn in een carrière bij Defensie kunnen tijdens de Sport- & Ballonhappening terecht bij hun infostand voor meer uitleg over opleidingen en jobs. Jongeren tot 21 jaar kunnen op 4 augustus 2024 tussen 14u en 17u hun zenuwen testen op de zip-lijn. De enige vereiste is dat je minstens 35kg en maximaal 100kg weegt.