Jongeren tonen creatieve blik op archeologie met tijdelijke expo in Gallo-Romeins Museum

In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is vanaf deze week de pop-upexpo ‘Topstukken in lagen’ te zien. De tijdelijke tentoonstelling toont kunstzinnige fotocollages, gemaakt door jongeren die zich lieten inspireren door archeologische vondsten.

De werken zijn het resultaat van een driedaagse fotografieworkshop die tijdens de herfstvakantie van 2024 werd georganiseerd in samenwerking met Villa Basta. Tien jongeren tussen twaalf en zestien jaar verdiepten zich in de opgravingsgeschiedenis van enkele topstukken uit de museumcollectie. Ze verwerkten hun indrukken in collages, die ze vervolgens fotografeerden onder begeleiding van een professionele docent.

De expositie maakt deel uit van de permanente collectie en benadrukt de gelaagdheid van archeologisch onderzoek. "Door hun fascinerende foto’s te tonen in de tentoonstelling wordt het museum nog meer een plek die ook van hen is," zegt An Christiaens, schepen van Toerisme in Tongeren-Borgloon.

De pop-upexpo ‘Topstukken in lagen’ is tijdelijk te bezoeken in het Gallo-Romeins Museum.