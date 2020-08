"Ik wil dat er een mentaliteitswijziging komt in Limburg". Met die duidelijke boodschap gaat gouverneur Jos Lantmeeters morgen aan de slag. "We moeten meer in onszelf geloven en elke Limburger ervan overtuigen dat een diploma belangrijk is", aldus Lantmeeters. Van een nieuw, groot plan voor Limburg wil hij niet weten. "Die hebben we al genoeg", stelt Lantmeeters, die wel hoopt dat hij tijdens zijn gouverneurschap de eerste spadesteek van de Noordzuid-verbinding mag beleven. Hij gaat ook bemiddelen om meer fusies van gemeenten tot stand te brengen. De 42 Limburgse burgemeesters mogen zich aan een kennismakingsbezoek verwachten.