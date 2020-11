IN KAART: Mag je in jouw gemeente nog vuurwerk afsteken? Ontdek het hier!

In 16 van de 42 Limburgse gemeenten is het verboden om vuurwerk af te steken op oudejaarsavond. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. 15 gemeenten maken een uitzondering op het vuurwerkverbod, maar dan enkel om middernacht, bijvoorbeeld van 23u30 tot 00u30 of van 23u00 tot 01u00. In veel gevallen mag het enkel geluidsarm vuurwerk zijn en moet op voorhand een vergunning aangevraagd worden. 11 gemeenten beraden zich allicht nog deze week over de kwestie. De meeste van hen neigen naar een verbod. Opvallend: geen enkele Limburgse gemeente is van plan om zelf vuurwerk af te steken om de overgang van oud naar nieuw te vieren.



Wie het vuurwerkverbod overtreedt riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot maximum 350 euro. De belangrijkste reden voor het wijd verspreide vuurwerkverbod is het dierenwelzijn. De gemeenten willen niet dat honden, paarden of andere dieren nog worden opgeschrikt door vuurwerk zoals dat in het verleden ieder jaar het geval was. Bijkomend willen de gemeenten dat mensen niet samenkomen om naar het vuurwerk te kijken, om zo het risico op verspreiding van corona tegen te gaan.



Ontdek op deze kaart of je in jouw gemeente nog vuurwerk mag afsteken op oudejaarsavond: