Dat is voor zo dadelijk. Eerst sport. Vanavond gaat Hubo Limburg United in de Fiba Europe Cup op zoek naar zijn tweede overwinning in de poule. United krijgt dan het bezoek van het Hongaarse Szolnoki. In principe is dat de meest haalbare kaart, want de Hongaren verloren al 4 keer. Voorzitter Maarten Bostyn gelooft dat United nog kan doorstoten tot de volgende ronde. Dat vertelde hij gisterenavond in TVL Sportcafé. De Europese wedstrijd kan u straks live volgen op onze zender vanaf half negen.