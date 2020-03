Volgens het internationale DJ Magazine is Versuz de 34ste beste club ter wereld. Ook werd de Hasseltse discotheek opnieuw uitgeroepen tot beste club van de Benelux. DJ Magazine maakte gisterenavond naar jaarlijkse gewoonte de ‘DJ MAG TOP 100 CLUBS’ bekend. In deze ranking deelt het magazine een overzicht van de 100 beste clubs ter wereld. Een evenement dat elk jaar door maar liefst 4 miljoen mensen live wordt gevolgd via de sociale media van DJ Mag. De Hasseltse club Versuz is al sinds 2015 een vaste waarde in dez lijst, maar maakt nu een sprong naar de 34ste plaats. Een stijging van zes plaatsen tegenover vorig jaar en maar liefst 30 plaatsen hoger dan in 2015. Met deze positie is Versuz opnieuw de beste club van de Benelux. “Ondanks de zeer bijzondere periode die we nu met z’n allen doormaken, zijn we zeer blij met deze 34ste plaats”, zegt zaakvoerder Yves Smolders. “Het is de ultieme beloning en erkenning van een jaar lang hard werken door het hele team.” Versuz staat aan de vooravond van z’n 18e verjaardag en had dit graag ook groots gevierd. “Dat het verjaardagsfeest nu niet kan doorgaan is uiteraard jammer. We roepen onze bezoekers dan ook op om zich 100% achter de campagne #SAVETHESUMMER te scharen en de richtlijnen van de overheid strikt op te volgen. Alleen zo komen we hier samen uit.” besluit Smolders.