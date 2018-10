Kan jij TVL niet meer ontvangen op je televisie? Laat het ons meteen weten!

De sommelier van sterrenrestaurant La Source in Lanaken is uitgeroepen tot de derde beste sommelier van Vlaanderen. Dat maakt de recensiewebsite Foodtaster.be bekend. Gianluca Di Taranto van het Antwerpse sterrenrestaurant The Jane kreeg de eerste plaats. De tweede plaats is voor Mathieu Vanneste, Hof Van Cleve (Oost-Vlaanderen). De vierde plaats en belofte van het jaar ging naar Victor Derks, Nuance (Antwerpen).De beste sommeliers in Vlaanderen Foodtaster.be heeft devier sommeliers geselecteerd wegens hun professionele kwaliteiten, de evenwichtige samenstelling van de wijnkaart, de precieze keuze voor aangepaste wijnen en de klantvriendelijke bediening met kennis van zaken. Thijs van Sambeeck – La Source (Lanaken) De Nederlander Thijs van Sambeeck bekwaamde zich eerst tot kok, dan tot gastheer en tenslotte tot sommelier. "Aanvankelijk werkte hij in eigen land in topzaken als De Bokkedoorns en Beluga. Hij stak al eens de Belgische grens over en werd in 2017 sommelier van La Source. De innemende van Sambeeck oefent zijn beroep uit met heel veel passie. Hij maakt er een erezaak van om wijnen en gerechten zo precies mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze culinaire kruisbestuiving leidt tot smaakbelevingen waarbij de uitkomst meer is dan de som van de delen en daarvoor een terechte derde plaats bij de sommeliers van Foodtaster.be," klinkt het in een persbericht van de recensiewebsite.