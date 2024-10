Wim Dries blijft burgemeester in Genk, de cd&v'er heeft geen concurrentie aan Zuhal Demir die minister blijft. In Hasselt zullen de coalitiegesprekken moeilijker zijn dan verwacht. Het kartel N-VA/Open VLD is het grootste, maar hét stemmenkanon is lijsttrekker van cd&v Karolien Mondelaers. En ook Groen scoort goed in de provinciehoofdplaats. In Beringen scoort cd&v'er Thomas Vints, terwijl Vlaams Belang over Vooruit springt. En in Sint-Truiden zien we een omgekeerde beweging. Vooruit piekt en houdt met lijsttrekker Ludwig Vandenhove cd&v achter zich. Maar het voorakkoord van Vooruit met Open VLD en N-VA houdt geen stand.