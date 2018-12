Kerstdorp in Alken lokt tot 1.000 bezoekers per dag

Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek heeft er een paar inwoners bij. Ze vangen drie bruine beren op die in erbarmelijke omstandigheden illegaal verbleven in een Litouws attractiepark. Na een lange en vermoeiende rit van 20 uur arriveerden de beren vanmiddag dan eindelijk in het Natuurhulpcentrum, waar ze op krachten kunnen komen.