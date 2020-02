Kijk vanavond naar Limburg United op tvl.be

Greenyard Maaseik zet een medical joker in voor de geblesseerde Lou Kindt. De Estse Rennee Teppan depanneert vanaf vandaag de mannen van Joel Banks. Het is een moeilijke periode voor Lou Kindt. In december viel hij al een eerste keer uit met een voetblessure. En ook nu is Lou opnieuw out voor minstens 6 weken, uitgerekend nu het menens wordt in de EuroMillions Volley League. In de CL-thuismatchen werd Kindt op de opposite twee keer vervangen: door Jonas Kvalen (tegen Kazan) en door Robert Wojcik (tegen Ankara). Nu roept Greenyard Maaseik de 'Medical Joker' in, waardoor een ploeg in nood (en na officiële bevestiging van de langdurige onbeschikbaarheid van een speler) een beroep kan doen op een extra transfer. En die Medical Joker is Renee Teppan. De landgenoot van Timo Tammemaa, Keith Pupart en Andri Aganits is een vaste waarde in de Estse nationale ploeg. Teppan (°26 sept 1993, 1m97, 90kg) werd in 2014 met Bigbank Tartu kampioen in Estland en speelde het jaar erna in Altotevere Città di Castello (Italië) samen met Andri Aganits. Daarna volgden twee seizoenen bij de Oostenrijkse kampioen Hypo Tirol Innsbruck, een jaar bij Diatec Trentino (Italië) en twee jaar bij PGE Skra Belchatów (Polen) waarmee hij de Poolse Supercup won en in 2018-2019 de halve finale van de CEV Champions League bereikte. Dit lopende seizoen speelde hij bij het Franse Stade Poitevin Poitiers. Met de Estse nationale ploeg won Teppan in 2016 en in 2018 de European Volleyball League. Die tweede keer werd hij trouwens uitgeroepen tot MVP.