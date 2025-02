Kinderen helpen met aanplanten van 2.500 loofbomen in Nationaal Park Bosland

In het Pijnven in Hechtel-Eksel is vandaag het startschot gegeven van het Nationale Boomweekend. Verschillende klassen van de Gemeentelijke Basisschool Eksel en Viejool hielpen met het aanplanten van 2.500 inheemse loofbomen. Op deze manier wordt het bestaande bos omgevormd en versterkt.

De boomplantactie was een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de gemeente Hechtel-Eksel. Veel Kempische bossen bestaan uit een beperkt aantal soorten en vooral veel naaldbomen. Binnen het Nationaal Park Bosland is er de ambitie om deze bossen robuuster, klimaatbestendiger en soortenrijker te maken. Hiervoor wordt een combinatie van maatregelen ingezet, zoals het creëren van open plekken, het bevorderen van spontane bosontwikkeling en het verwijderen of beheersen van ongewenste exotische boomsoorten.

“Het aanplanten van nieuwe bomen in Nationaal Park Bosland is een investering in de toekomst”, zegt Raf Truyens, voorzitter van het Nationaal Park Bosland en schepen in Hechtel-Eksel. “Bomen zijn de fundamenten van een gezond ecosysteem en spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Door vandaag te planten, geven we toekomstige generaties niet alleen een groenere omgeving, maar ook een veerkrachtige en biodiverse natuur waar mens en dier van kunnen genieten."

Gunstig bosmicroklimaat

De plantactie past een specifieke strategie toe. In het bestaande bos worden in kleine zones alle naaldbomen gekapt. “In deze opengekapte zones planten de kinderen vervolgens diverse inheemse loofbomen aan. Dankzij het omringende bos zijn deze jonge boompjes beschermd tegen hevige wind, zonnebrand of andere grillen van de natuur. Dit wordt ook wel het gunstige bosmicroklimaat genoemd”, vertelt Koen Thijs, regiobeheerder van Natuur en Bos.

Door deze methode doorheen het Nationaal Park op vele plaatsen toe te passen en dit gedurende vele jaren vol te houden, krijgen de bossen een steeds gevarieerdere structuur, worden ze soortenrijker en zijn ze beter beschermd tegen ziekten en plagen. Dergelijke gemengde loofbossen zijn ook beter opgewassen tegen bosbranden. "Deze plantactie is één van de vele initiatieven die we uitrollen om het gigantische bospatrimonium binnen het Nationaal Park te revitaliseren. Het is daarbij fantastisch dat kinderen helpen om de toekomst van hun bossen te verzekeren, zodat zijzelf en later hun kinderen er in de toekomst van kunnen genieten”, besluit Thijs.