Kinderen in Kaulille gaan op kamp met alpaca's

Twee opvallende beelden vandaag in Stokrooie bij Hasselt. Ten eerste ligt de grote tuin van tuinarchitecte Dina Deferme er ondanks de aanhoudende droogte prachtig bij en nog opvallend: er streek vandaag een cameraploeg uit China neer. Ze zijn in Vlaanderen om een promovideo te maken over de opvallendste tuinen en kozen die van Dina Deferme uit. De uiteindelijke bedoeling is om Chinese toeristen naar hier te lokken.