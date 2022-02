Kinderen O.B.A.M.A. in Beringen kunnen na instortingsgevaar terecht in Leopoldsburg

door Bart Husson

Ook al kregen ze vorige week een enorme klap te verwerken door de plotse sluiting van hun schoolgebouwen wegens instortingsgevaar. De directie, leerkrachten en leerlingen van lagere school O.B.A.M.A. in Beringen weigeren negatief naar de toekomst te kijken. Zo konden ze al snel tijdelijk terecht in gebouwen van de scholengroep in Leopldsburg. De kinderen worden nu dagelijks met de bus van Beringen naar Heppen gevoerd. Om dat positieve gevoel kracht bij te zetten werd er vandaag een samenkomstmoment georganiseerd in Beringen waar de leerlingen de ouders trakteerden op een speciaal lied.