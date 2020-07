Klacht van jagersvereniging Hubertus tegen TVL is ongegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Hubertus Vereniging Vlaanderen tegen TV Limburg ongegrond verklaard.

In de reportage over de verdwijning van wolvin Naya zei Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen dat hij, zonder het te kunnen bewijzen, zeker was dat Naya doodgeschoten is door jagers. De Raad ziet geen probleem met de omkadering van de reportage en zegt dat het principe van wederhoor vóór uitzending niet van toepassing was, omdat de reportage ging over jagers in het algemeen en niet over een specifiek identificeerbare persoon, vereniging of organisatie. De reportage vermeldt ook dat het niet zeker is of wolvin Naya dood is, waarmee ze andere pistes openlaat. Ten slotte maakt de reportage deel uit van een lopend nieuwsverhaal en heeft TV Limburg in de eerstvolgende uitzending jagers, bij monde van een vertegenwoordiger van Hubertus Vereniging Vlaanderen, de kans gegeven om te reageren.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.